Игорь Мунтяну заявил, что на прошлой неделе работники муниципальных предприятий эвакуировали 104 грузовиков с ветками из дворов жилых домов и с прилегающих к ним территорий. В общей сложности, за четыре месяца этого года было эвакуировано более 6500 грузовиков, что на тысячу больше, чем в среднем за год, передает ipn.md.



Заместитель начальника управления добавил, что работы по подготовке жилого фонда к отопительному сезону находятся на завершающей стадии. На прошлой неделе были распределены необходимые материалы для ремонта крыш, а в течение нескольких недель работы должны быть завершены.