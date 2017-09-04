В Воронежской области столкнулись 34 автомобиля

На федеральной трассе М-4 «Дон» в Бобровском районе Воронежской области столкнулись 34 автомобиля, после чего четыре из них воспламенились. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщает МЧС России.

Инцидент произошел 3 сентября на 631-м километре трассы, в семи километрах западнее населенного пункта Шестаково. За короткое время произошло четыре аварии с участием грузовика и 33 легковых машин, пишет lenta.ru

В ликвидации последствий ДТП участвовали больше 20 человек и семь единиц техники.