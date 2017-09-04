Согласно первой информации, пять человек были арестованы. Об этом заявил генеральный прокурор Эдуард Харунжен.

Андрея Брэгуцу задержали 15 августа за превышение скорости и выезд на встречную полосу. Его действия представляли серьезную опасность для других участников дорожного движения. Задержанию предшествовало не менее опасное преследование. По дороге в участок он оскорблял полицейских. На спецпарковке, куда привезли его машину, он набросился с кулаками на полицейских.

Андрей Брэгуца скончался 29 августа гнойной пневмонии. Его адвокаты утверждают, что этой трагедии можно было избежать.