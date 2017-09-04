В Европе арестовали полтонны "золота Януковича"

В Генпрокуратуре Украины сообщили об аресте в Европе полтонны золота "семьи" экс-президента Украины Виктора Януковича. Это произошло в одной из стран Европы несколько недель назад.

В Генпрокуратуре утверждают, что арестована крупная партия золота из числа средств, вывезенных бывшим президентом и его окружением, так называемой "семьей", из страны. Об этом сообщает заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

По его словам, буквально несколько недель назад, в рамках сотрудничества с одной европейской страной, была получена информация об аресте большой партии золота. "Речь идет речь о более чем полутонне", — сказал Енин в интервью изданию "Insider".

Общая сумма убытков, нанесенная государству режимом Януковича, составляет около 40 миллиардов долларов. Из них полтора миллиарда, арестованные в Украине, уже возвращены в казначейство, передает Вести.ру.

Всего на сегодняшний день в разных юрисдикциях, преимущественно европейских, арестована сумма в эквиваленте около 200 миллионов долларов. Однако Енин уверен — еще рано говорить, что потеряны все возможности для нахождения других активов, украденных режимом Януковича.