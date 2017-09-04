Яхта врезалась в магазин в Китае: погибли три человека

В Китае три человека погибли и еще одиннадцать получили травмы, когда перевозимая по дороге автомобилем на буксире яхта по неизвестным причинам внезапно сорвалась с креплений и врезалась в полный покупателей придорожный магазин.

Несчастный случай произошел 3 сентября в приморском городе Далянь в провинции Ляонин на севере страны, сообщает Вести.ру.

39-летний водитель автомобиля был арестован полицией прямо на месте происшествия. Ему планируется предъявить обвинения в опасном поведении, повлекшем за собой угрозу общественной безопасности. Выяснилось, что яхту он взял в аренду и перевозил в док на берегу.

В Китае транспортировка водных судов по автомобильным дорогам без специальной лицензии запрещена