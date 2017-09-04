Volkswagen научил свои автомобили общаться с жилыми домами

Концерн Volkswagen "подключил" свои автомобили к жилым домам при помощи новой разработки в области "умных домов". Теперь управлять многими процессами в доме можно будет, не покидая водительского места.

Технология была представлена на берлинской выставке потребительской электроники IFA 2017, но доступна пока только владельцам недвижимости с системой Magenta Smart Home от компании Deutsche Telekom – именно она выступила партнером VW по проекту.

Чтобы получить доступ к управлению домашними системами из автомобиля, необходимы смартфон на платформе Android, автомобиль с системой MirrorLink и несколько соответствующих приложений. Благодаря подключению одного к другому прямо с монитора бортовой мультимедийной системы можно будет настраивать работу домашней климатической установки, включать внешнее освещение, активировать системы безопасности и управлять работой прочих устройств, задействованных в структуре Smart Home.

Взаимодействие автомобиля и "умного дома" разработчики продемонстрировали на базе мультимедийной системы, имплантированной в электрокар VW e-Golf. Однако, как сообщается, все необходимое для работы новой технологии оборудование доступно практически для любого серийного "Фольксвагена", передает Вести.ру.