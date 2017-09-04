Ученые из томского Института мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения РАН установили причину появления гигантской озоновой дыры над Арктикой. Исследование направлено на публикацию в журнал Atmospheric Environment, сообщил ТАСС замдиректора института член-корреспондент РАН Владимир Зуев.
«После извержения вулкана Мерапи осенью 2010 года в тропической стратосфере сформировалось аэрозольное облако. Оно подогрело стратосферный воздух и привело к ускорению циркумполярного вихря весной 2011 года — масштабного полярного циклона», — сказал специалист.
По его словам, внутри вихря возникли условия, необходимые для формирования озоновой дыры, когда «при аномально низких температурах на частицах стратосферных облаков под воздействием солнечного излучения восстанавливался активный хлор, разрушивший озон».
После разрушения вихря содержание озона над Арктикой восстановилось. По мнению эксперта, извержение тропических вулканов отвечает за появление озоновых дыр в Арктике, пишет lenta.ru
«Как показали наши исследования, если извержения тропических вулканов, выбросы которых попадают в стратосферу, происходят в осенний период, то почти со 100-процентной вероятностью следует ожидать формирования весенней арктической озоновой аномалии», — заявил Зуев.
Извержение вулкана Мерапи на острове Ява (Индонезия) произошло 26 октября 2010 года. Природное явление длилось две недели, за это время в атмосферу попало более 50 миллионов кубометров вулканического пепла с базальтовой пылью и песком. Погибли 347 человек, более 400 тысяч жителей были эвакуированы.
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авторы DW