Ученые обнаружили 15 новых внеземных сигналов

Специалисты проекта Breakthrough Listen, посвященного поиску разумной внеземной жизни, обнаружили 15 новых быстрых радиоимпульсов, поступивших из далекой галактики.

Проект был создан при участии Стивена Хокинга в 2015 году в рамках программы по поиску признаков разумной жизни во Вселенной. Используя радиотелескоп «Грин-Бэнк» в Западной Вирджинии ученые утром 26 августа уловили 15 радиоимпульсов, каждый из которых длился 300 миллисекунд и исходил от источника FRB 121102, пишет The Independent.

Быстрые радиосигналы — это, пожалуй, одна из самых загадочных вещей, которую до сих пор не смогли расшифровать астрофизики. Короткие вспышки, поступающие из далеких и неизвестных источников, были обнаружены несколькими телескопами по всему миру. Однако ученые до сих пор не могут понять, как именно быстрые радиоимпульсы отправляются на Землю, а также не знают, где и когда они будут пойманы в следующий раз.

Первый импульс от источника FRB 121102 был зарегистрирован в 2012 году. При помощи повторных импульсов ученые смогли определить источник их происхождения. Им оказалась карликовая галактика, удаленная от Земли на расстояние около 3 млрд световых лет.

Нынешние сигналы оказались очень быстрыми и обладали уровнем частоты гораздо выше, чем наблюдаемые прежде импульсы. Пик их мощности пришелся на частоту около 7 ГГц, передает Моя планета.

«Полученные радиосигналы подтверждают, что источник FRB 121102 сейчас находится в очень активном состоянии, и с помощью проекта Breakthrough Listen мы сможем изучить свойства этих таинственных всплесков с более высокой точностью, чем когда-либо раньше», — рассказал один из участников проекта.