Школьница нашла в озере "меч короля Артура"

Британская семилетняя школьница Матильда Джонс во время прогулки на озере Дозмари-Пул обнаружила полутораметровый клинок. Девочка споткнулась об него, гуляя на мелководье, передает The Daily Mail.

Согласно британскому фольклору, озеро является именно тем, в которое Артур выбросил свой меч Эскалибур после смертельного ранения во время битвы при Камлане.

С тех самых пор клинок пропал и его никто не мог найти. По предположению авторов издания, находка может являться именно тем легендарным мечем, принадлежащим некогда королю.

Сама Матильда услышала легенду незадолго до того, как нашла клинок. Однако отец девочки не признается в том, что каким-либо образом причастен к находке своей дочери, передает korrespondent.net.