В Одесской области несколько дней горит свалка и кладбище: жители страдают от едкого дыма

Уже несколько дней в городе Рени Одесской области горит свалка, куда годами незаконно вывозят мусор. По сухой траве огонь распространился на старое кладбище.

Жители района рассказывают, что пожар начался еще 1 сентября. На месте происшествия работают пожарные и коммунальщики, на горящий мусор вылили четыре цистерны воды, но результатов это не дало — свалка продолжает тлеть, а сильный ветер периодически раздувает пламя.

Эта свалка в овраге образовалась еще при экс-мэре города, сообщает dumskaya.net. Туда разрешили сбрасывать только строительный мусор, однако со временем стали появляться и бытовые отходы — их со всего города частным образом свозят сами ренийцы. Жители прилегающих домов уже не первое лето дышат едким дымом и требуют перекрыть все въезды на свалку.

Тем временем коммунальщики считают, что до конца потушить пожар можно только, засыпав мусор грунтом и глиной с помощью гусеничного бульдозера. Правда, сейчас, по словам городского головы, эта техника находится в ремонте.

А местные жители не считают решение засыпать овраг правильным. Ров служит природной ливневкой и, если его ликвидировать, во время дождей вода будет стоять в их дворах.