Партию молдавских яблок не пустили в Россию

Инспекторы Россельхознадзора не впустили в РФ партию яблок из Молдовы.

Как сообщает Инфотаг, груз был остановлен в Международном автомобильном пункте пропуска "Крупец" Курской области по пути в Нижний Новгород. При проведении карантинного фитосанитарного контроля в яблоках был обнаружен карантинный объект - гусеница восточной плодожорки, что подтвердила лабораторная экспертиза.

В целях недопущения проникновения и распространения на территории РФ карантинного объекта, ввоз зараженного груза запрещен.