На Украине заявили о раскрытии убийства экс-депутата Госдумы РФ

Расследование убийства бывшего депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова почти завершено. Об этом в интервью изданию Insider заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

"Оно фактически раскрыто и, как только это позволят интересы следствия, результаты будут открыты общественности. Могу лишь сказать, что по этому убийству почти поставлена жирная точка. Ключевые моменты уже известны следствию", - сказал Енин.



Вороненков был убит 23 марта возле гостиницы в центре Киева. Неизвестный открыл огонь, когда Вороненков с охранником шел по тротуару. Оба получили ранения, однако охранник смог применить оружие в ответ и ранил нападавшего. Вороненков умер на месте убийца – в больнице.



Погибшим киллером оказался участник конфликта на Донбассе, гражданин Украины 1988 года рождения Павел Паршов, передает korrespondent.net.



Вороненков был свидетелем ГПУ по делу об измене экс-президента Виктора Януковича. Следствие рассматривало версию действий Российской Федерации в качестве приоритетной.



В середине июня по делу Вороненкова был задержан Ярослав Тарасенко, член УДА (Украинская добровольческая армии), созданной Дмитрием Ярошем после ухода из Правого сектора.