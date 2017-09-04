Со дна озера в Канаде подняли нацистскую подлодку

Аквалангисты из береговой охраны США в конце прошлой недели участвовали в подъеме нацистской подлодки, которая была обнаружена в начале августа на дне озера Онтарио.

Подводную лодку в январе 2017 года нашли водолазы-любители. Они связались с властями, сообщив о находке. Археологи из Ниагарского университета и дайверы из береговой охраны США были изучили подлодку, установив, что это субмарина UX-791, которая принадлежала Германии и затонула во время Второй мировой войны, предположительно в 1943-1944 годах.

Операция по подъему субмарины со дна заняла почти 30 часов, сообщает Моя планета.

Как считают археологи, подлодка могла дрейфовать в водах реки Сент-Лоуренс вплоть до Великих озер, чтобы «разрушить американскую экономику». Субмарина UX-791 должна была уничтожить три грузовых и два рыболовных судна, а также американский учебный авианосец USS Sable (IX-81), который в 1943 году находился на Великих озерах.



Осуществить миссию не удалось: подлодку потопили канадцы.