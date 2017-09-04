Honda заплатит 605 миллионов долларов за дефектные подушки безопасности

Японский автопроизводитель Honda Motor заплатит $605 миллионов для урегулирования судебных исков в США из-за дефектных подушек безопасности компании Takata.

Деньги пойдут на оплату всех издержек, которые, возможно, возникли у клиентов из-за того, что они ремонтировали свои автомобили, оснащенные подушками безопасности Takata..

Кроме того, часть этой суммы будет использоваться для финансирования информационной программы, предназначенной для ускорения темпов отзыва моделей с бракованными подушками, а также для замены опасных элементов, пишет nv.ua.

Дело в том, что Honda является крупнейшим клиентом Takata: среди 18 смертей, связанных с подушками безопасности Takata, 17 произошли в автомобилях Honda. Cам производитель подушек безопасности из-за долга в $9 млрд уже подал иск о банкротстве в Токийский окружной суд.

Японская компания Takata признала вину в установке дефектных подушек безопасности в автомобилях. Производитель выплатит казначейству США штраф размером в $1 млрд для урегулирования претензий и прекращения расследования.

Скандал вокруг Takata начался в 2014 году. Как установили власти Штатов, изготовленные компанией подушки безопасности из-за неисправности насоса могут при аварии раскрыться с очень большой силой. Из-за таких инцидентов в мире погибли по меньшей мере 18 человек.