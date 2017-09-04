Россиянин оставил без колес весь двор после ссоры с женой

В российской городе Екатеринбург полиция задержала местного жителя, который проколол во дворе дома колеса у 31 автомобиля, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД города.

Информация о проколах колес поступила в полицию утром 3 сентября. Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как мужчина, двигаясь вдоль машин, периодически наклонялся к колесам и производил какие-то манипуляции.

По подозрению в проколах колес был задержан ранее судимый пьяный местный житель 1972 года рождения, который находился неподалеку от места происшествия. Он утверждал, будто всего лишь ударил по одной из машин, с владельцем которого поссорился.

Однако, как говорится в сообщении, на видеозаписи видно, что рядом с задержанным находилась собака, которая явно бежала за своим хозяином. Дома у подозреваемого оказался пес схожей породы.

Под напором улик мужчина признался в содеянном и рассказал, что поссорился с бывшей супругой, с которой пытается восстановить отношения, и из-за этого выпил, хотя, по собственному признанию, не пил около 15 лет. Затем он увидел во дворе множество плотно припаркованных машин.

"По словам злоумышленника, его разозлило, что весь двор заставлен транспортом, и он, подобрав с земли какой-то острый предмет, начал прокалывать покрышки", – говорится в сообщении.

Задержанный полностью признал свою вину и заявил, что постарается возместить ущерб, причиненный автовладельцам, передает korrespondent.net.