Во Франции на музыкальном фестивале из-за удара молнии пострадали 15 человек

Не менее 15 человек пострадали в результате удара молнии на музыкальном фестивале Vieux Canal на северо-востоке Франции, сообщается на странице административного центра (префектуры) департамента Мерт и Мозель в Facebook.

"В эту субботу, 2 сентября, около 16 часов (17.00 по Киеву) в участников фестиваля Vieux Canal в коммуне Азрай ударила молния. В общей сложности пострадали 15 человек, двое находятся в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

Согласно тексту заявления, на место происшествия прибыли две команды медиков, 60 пожарных и три патруля жандармерии.

Как сообщает Daily Sabah , молния "ударила по нескольким участкам" во время фестиваля Vieux Canal. Всего пострадало 15 человек, среди которых двое детей в возрасте до 10 лет, сообщает nv.ua.

Согласно сообщению, двое людей, женщина в возрасте 60 лет и 44-летний мужчина, были "непосредственно поражены молнией и пострадали от ожогов", они находятся в тяжелом состоянии. Первую помощь им оказали в чрезвычайном центре фестиваля, после чего доставили в больницу.

По данным Daily Sabah, организаторы отменили все оставшиеся праздничные мероприятия фестиваля.

Ежегодный музыкальный фестиваль Vieux Canal начался в коммуне Азрай 1 сентября. Он проводится уже на протяжении пяти лет и служит площадкой для выступлений местных молодых талантов.