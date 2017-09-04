Германия выслала в Россию 18-летнего исламиста

18-летний потенциально опасный исламист из Бремена Измулла А. выслан из Германии в Россию. В понедельник, 4 сентября, Измулла А. был отправлен в Москву из аэропорта Франкфурта-на-Майне, сообщил сенатор Бремена по внутренним делам Ульрих Мойрер.

Вопрос о правомерности высылки российского гражданина, выросшего в ФРГ, в числе прочих органов юстиции ранее рассматривали Федеральный административный суд, Федеральный конституционный суд, а также Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В начале августа исполнение уже вступившего в силу решения о депортации Измуллы А. в Россию было приостановлено из-за вмешательства ЕСПЧ. Ранее Федеральный конституционный суд в Карлсруэ отклонил конституционную жалобу исламиста, сообщает dw.com.

Сенатор Мойрер особо отметил, что суды не оставили никаких сомнений в правомерности квалификации Измуллы А. как потенциально опасного исламиста, несмотря на юный возраст.

Суд в Карлсруэ в июле пришел к выводу о наличии "серьезного риска" того, что А. может совершить теракт либо принять участие в теракте в Германии. Суд также счел доказанным, что Измулла А, тесно связан с джихадистской группировкой "Исламское государство" (ИГ) и проповедуемой ею идеологией мученичества.