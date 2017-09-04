Арестован "кокаиновый король Милана"

Один из самых разыскиваемых итальянских мафиози Рокко Морабито, который скрывался от правоохранительных органов в течение 23 лет, арестован в Уругвае.

Полиция арестовала 50-летнего Морабито, одного из боссов сицилийской преступной группировки Ндрангета, в отеле столицы Уругвая, Монтевидео.

По данным полиции, Морабито, пока его разыскивала итальянская полиция, жил в курортном городе Пунта-дель-Эсте, пользуясь поддельным паспортом. Власти Уругвая утверждают, что Морабито прожил в Пунта-дель-Эсте больше 10 лет.

В Италии Морабито обвиняют в организации мафиозной группировки и контрабанде наркотиков. Морабито, который отвечал за контрабанду наркотиков из Южной Америки в Италию, называли "кокаиновым королем Милана".

Группировка Ндрангета контролирует значительную часть торговли кокаином. По данным полиции, Морабито ответственен за контрабанду как минимум нескольких сотен килограммов кокаина из Бразилии в Италию, передает ВВС.

В ходе обыска дома Рокко Морабито в Пунта-дель-Эсте полиция изъяла винтовку калибра 9 мм, 13 мобильных телефонов, а также 150 фотографий Морабито для паспорта - на многих из этих фотографий внешность мафиози была значительно изменена. Также полиция задержала жену мафиози.

По словам адвоката Морабито, его подзащитный с 1994 года жил обычной жизнью и не был связан с криминальным миром.

Сейчас Рокко Морабито остается в Уругвае под стражей. В Ургугвае его обвиняют в подделке документов. Как ожидается, в течение нескольких месяцев Морабито будет экстрадирован в Италию.