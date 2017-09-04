Исследование: алкоголь влияет сильнее на мужской мозг

Группа финских ученых установила, что воздействие больших доз алкоголя на женский и мужской мозг различное. Так, больше подвержены негативному влиянию спиртного мужчины, передает Eurekalert.

Выводы специалисты основывают на экспериментах, к которым были привлечены 11 парней и 16 девушек, на протяжении десяти лет употреблявших алкоголь в больших количествах. Также была создана еще одна группа из 12 парней и 13 девушек, которые употребляли спиртное либо в очень небольших количествах, либо вообще не пили.

Возраст участников составлял от 23 до 28 лет. Воздействие на них спиртного ученые исследовали при помощи реакций на стимулирование магнитными импульсами коры головного мозга.

В итоге было установлено, что у мужчин мозговая активность меняется быстрее в сравнении с женщинами. В свою очередь это означает, что негативный эффект от алкоголя на мужском головном мозге выражен больше, пишет korrespondent.net