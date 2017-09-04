В Молдове выпущена книга советов для молодых родителей

Центр общественного здоровья выпустил брошюры в помощь молодым родителям. В них собраны рекомендации специалистов, а также некоторые правила относительно воспитания детей. Пока найти рекомендации можно на сайте учреждения.

Из брошюры родители могут узнать всё о правильном питании малышей, о том, что делать, если дети болеют и как себя вести в непредвиденных ситуациях. Буклет может также помочь тем, кто подыскивает детский сад. В разработке брошюры приняли участие некоторые родители. Им достались первые экземпляры. Позже специалисты Центра общественного здоровья проведут для них тренинги.



"В тренинге примут участие активисты из "Группы солидарных родителей", а также мамы и папы из пяти секторов столицы. Затем они тоже смогут распространять информацию среди других родителей", - сказала глава Центра общественного здоровья Луминица Сувейкэ.



А Управление образования проведёт работу с сотрудниками детских садов.



"К сожалению, у нас много дошкольных учреждений, где, прежде всего, нужно проинструктировать персонал о том, как работать с родителями. В будущем мы планируем организовать курсы для воспитателей, чтобы они общались более эффективно", - отметил и.о.главы Управления образования Кишинева Александр Фляш.



Многие мамы признаются, что ранее в воспитании детей руководствовались советами знакомых. Они рады, что теперь могут воспользоваться рекомендациями специалистов.



Всего напечатают десять тысяч брошюр. Их распределят по детским садам, больницам и социальным учреждениям столицы. Стоимость одного буклета - 30 леев.





