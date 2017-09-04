Пьяный водитель уснул в машине на пляже и не заметил прилива

Бдительные жители Ньюквея, Англия, обнаружили на пляже автомобиль и спящего внутри пьяного водителя. Побоявшись, что авто вот-вот утонет в море, они вызвали на помощь полицию, сообщает Daily Mail.

38-летний водитель "фольксвагена-гольфа" Дариус Андрекенас после большого количества выпитого спиртного решил отправиться на пляж. Мужчина припарковал автомобиль слишком близко к морю и, не успев насладиться ночным морским пейзажем, уснул за рулём, пишет life.ru.

Рано утром начался сильный прилив, и машину буквально накрывало водой. Вышедшие на прогулку местные жители обратили внимание на четырёхколёсное транспортное средство в воде и вызвали полицию.

Прибывшим на место происшествия полицейским удалось вытащить мужчину из машины через багажник. В то же время Дариуса Андрекенаса проверили на употребление алкоголя.

В суде Корнуолла Андрекенас не стал отрицать вины в том, что сел за руль транспортного средства в нетрезвом виде. Суд назначил ему наказание в виде заключения под стражу на восемь недель, а также лишил его прав на год.