Внедорожник протаранил прачечную в центре Нью-Йорка. ВИДЕО

На Статен-Айленде в Нью-Йорке 74-летний водитель внедорожника протаранил прачечную, сдавая задним ходом. Шесть человек получили ранения. Инцидент произошёл в воскресенье утром и попал на камеры видеонаблюдения, сообщает Associated Press.

Камеры засняли, как машина разбила стекло и въехала в прачечную, сбив с ног находившихся внутри людей. По данным полиции, 74-летний водитель врезался в прачечную ненамеренно. Он также получил ранения, пишет life.ru

Пожарные сообщили, что три человека получили серьёзные травмы, все пострадавшие были направлены в больницу.