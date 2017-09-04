В Киеве на улице Саперно-Слободская автомобиль вследствие взорвался и сгорел за 2 минуты после того, как влетел в столб. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
По информации свидетелей, со смятого в лепешку автомобиля чудом выскочил водитель, пишет korrespondent.net
"С травмами средней степени тяжести его забирают в 17 больницу. У пострадавшего ожоги, контузия, сильные ушибы, перелом, однако он в сознании, угрозы жизни нет", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, Opel не пропустил Toyota и после касательного удара вылетел в столб, как раз водительской стороной.
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авторы DW