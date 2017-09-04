Во Флориде чиновницу арестовали за кражу денег стриптизерши

54-летнюю сотрудницу муниципалитета флоридского города Уэст-Палм-Бич Аниту Педеми арестовали по подозрению в краже 75 долларов, которые в местный бюджет внесла стриптизерша за право предлагать жителям прибрежного местечка свои услуги. Украсть деньги были просто, потому что танцоры обычно платят наличными, сообщает UPI.

Все стриптизеры или "экзотические танцоры", планирующие работать в Уэст-Палм-Бич, должны получать специальную лицензию, которая стоит 75 долларов. Анита работала в департаменте, который эти документы выдавал.

Коллеги Педеми заподозрили неладное, когда увидели, что женщина выдает удостоверения, однако в отчетах эти документы не фигурируют. Позже, когда следователи начали проверять работу американки, вскрылись и другие нарушения, совершенные Анитой.

Выяснилось также, что американка украла 4,5 тысячи долларов из ящика, где копились штрафы, заплаченные преступниками, которые предпочли откупиться от общественных работ. По данным следователей, за последние три года Педеми украла из городского бюджета 27,6 тысячи долларов, пишет vesti.ru

Следствие по делу женщины продолжается. Какое наказание грозит американке, пока неизвестно.