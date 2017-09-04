Индийские слоны начали питаться пластиковым мусором

В Индии защитники животных бьют тревогу – слоны бросили питаться растениями и начали есть отходы человеческой жизнедеятельности, несмотря на обилие сочной зеленой травы вокруг. Одно из животных за разграблением свалки бытового мусора случайно снял местный фотограф.

Шокирующие кадры были сделаны Сомнатом Дасом 28 августа рядом с лесом Бамонпохари в провинции Западная Бенгалия, сообщает Daily Mail. На снимках видно, как слон, явно привлеченный запахом гниющих отходов, практически целиком пожирает пластиковые пакеты с мусором.

Свалки, на которой пасутся слоны, являются стихийными. Местные жители выбрасывают сюда мусор без разрешения властей.

Слонам обычно необходимо примерно 130-150 килограммов еды в день. Обычно в их рацион входит трава, ветки деревьев, фрукты, корни и так далее.

По словам Даса, слон провел на свалке около двух часов. Фотограф надеется, что сделанные им кадры привлекут широкое внимание к проблеме незаконных свалок в Индии и заставят граждан перестать выбрасывать в мусор пластиковые пакеты и прочие опасные для природы и животных предметы, пишет vesti.ru