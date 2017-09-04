Мужчина принял христианство и признался в двойном убийстве 15-летней давности

Житель Татарстана признался в двойном убийстве 15-летней давности. Это произошло после того, как он принял православие. Суд Санкт-Петербурга арестовал 34-летнего мужчину, который пришел в полицию добровольно 1 сентября текущего года.

Он рассказал, что совершил преступление в феврале 2003 года. Оно произошло в квартире одного из домов по улице Аммермана в Кронштадте. После ссоры молодой человек зарезал супружескую пару.

Мужчина пояснил, что после совершения преступления он стал православным человеком. Именно это побудило его добровольно обратиться в правоохранительные органы.