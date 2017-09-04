Апельсиновые корки восстановили лес в национальном парке Коста-Рики

Шестнадцать лет назад на пустынную и обезлесенную территорию национального парка Коста-Рики огромные грузовики выгружали немыслимое количество апельсиновых корок и мякоти. Тогда проект по восстановлению территории был признан достаточно спорным.

Но теперь, спустя почти два десятилетия после использования оранжевых удобрений, команда учёных Принстонского университета обнаружила неожиданные положительные результаты. На площади, некогда покрытой корками, вырос густой лес. Почва этой местности также оказалась более плодородной, чем почва соседней необработанной территории.

Речь идёт о Гуанакасте (The Area de Conservación Guanacaste, ACG) – природоохранной территории и объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО в провинции Гуанакасте на северо-западе Коста-Рики. В начале 1990-х годов на границе с Гуанакасте была создана огромная апельсиновая плантация. Фрукты выращивались для завода по производству апельсинового сока Del Oro.

В 1996 году двое экологов из Пенсильванского университета, долгое время работавшие с ACG, задумались над необычным проектом: что если органические отходы фабрики можно было бы перерабатывать для лесовосстановления некоторых пустынных участков в заповедной зоне? Экологи надеялись, что их предложение станет идеальным примером взаимодействия между промышленностью и защитой окружающей среды.

Тогда был подписан договор, согласно которому завод выгрузил 12 тысяч тонн апельсиновой мякоти и кожуры на участок, занимающий примерно три гектара. Поясним, что во многих местах особо охраняемой природной территории ACG почва бедна питательными веществами, поскольку в прошлом они использовались для постоянного выпаса скота, а также некоторые территории пострадали из-за обработки огнём. Именно таким и был участок, засыпанный апельсиновой кожурой.

Речь идёт о Гуанакасте (The Area de Conservación Guanacaste, ACG) – природоохранной территории и объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО в провинции Гуанакасте на северо-западе Коста-Рики. В начале 1990-х годов на границе с Гуанакасте была создана огромная апельсиновая плантация. Фрукты выращивались для завода по производству апельсинового сока Del Oro.