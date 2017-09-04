В коллекции Криковских подвалов - более миллиона бутылок, да таких, что на вес золота ценятся. Самая старая емкость с напитком Диониса была закупорена более века назад в Иерусалиме. Есть там и частные коллекции "разновекторных" политиков.
Винотека Крикова насчитывает 200 наименований. Тут есть бутылки из Франции, Португалии, Испании, Италии и стран постсоветского пространства.
"Здесь у нас самые дорогие экземпляры из французского региона Бургундия. Бутылка этого вина 2005 года стоит порядка 25 - 27 тысяч долларов, вы можете представить себе, во сколько можно оценить бутылку, датированную 1935 годом?", - сказал менеджер Центра бизнеса и туризма "Крикова", Роман Липадат.
В Криковских подвалах есть коллекции вина мировых лидеров: Ангелы Меркель, Александра Лукашенко, Владимира Путин, Джона Керри и Дональда Туска.
"Каждая коллекция сопровождается паспортом. В документе, в первую очередь, указано количество бутылок. Обычно это подарок в виде 500 бутылок. Эти люди могут в любой момент приехать и взять одну из бутылок", - сказал менеджер Центра бизнеса и туризма "Крикова", Анатол Галак.
Гордость "Крикова" - 2 тысячи бутылок из коллекции приемника Гитлера, Германа Геринга. После капитуляции фашистской Германии в 45 году, собранные со всех уголков мира бутылки, отошли СССР. Часть отправили в Крым, другую часть - в Молдову.
Самый ценный экспонат датируется 1902 годом.
В восьмидесятые годы за эту бутылку вина один американский миллионер предлагал 150 тысяч долларов и четыре коллекционных кадиллака. Заманчивое предложение было отклонено и напиток остался в Криковских подвалах. В настоящее время это единственный в мире сохранившийся экземпляр.
По легенде, таинственный миллионер был потомком владельца винодельни, на которой и было создано это пасхальное кошерное вино.
"Мы не можем открыть стекло и попробовать, но теоретически вино пригодно для питья, благодаря высокой концентрации алкоголя и натуральному сахару. Мы можем предположить, что это десертное вино, что-то вроде пасторального ликера", - сказал менеджер Центра бизнеса и туризма "Крикова", Роман Липадат.
Увидеть бесценные экспонаты приезжают со всего мира сотни тысяч туристов.
Винотека "Крикова" была основана в 1954 году, а в 67-м приобрела статус "национальной коллекции". За это время подвалы посетили сотни известных личностей - политики, актеры, спортсмены и артисты.
Седьмого сентября на территории Криковских виноградников пройдет фестиваль MUST-Fest, главный гость мероприятия - Горан Брегович. Стоимость билета - 350 леев.
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авторы DW