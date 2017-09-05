Центробанк Узбекистана почти в два раза девальвировал курс сума

Центробанк Узбекистана почти в два раза девальвировал курс национальной валюты. С 5 сентября валютный курс установлен на уровне 8100 сумов за один доллар США.

"Ориентировочный равновесный уровень валютного курса в настоящее время составляет расчетно 8000-8150 сумов за один доллар США", - говорится в сообщении центрального банка страны.

На прошлой неделе стоимость одного доллара по курсу ЦБ составляла 4210,35 сума, передает ВВС.

Новый курс установлен в соответствии с указом по либерализации валютной политики, который был подписан президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым 2 сентября. Документ гарантирует "исключительное использование рыночных механизмов" при определении курса национальной валюты.

До сих пор между официальным и неофициальным курсами сума была существенная разница. В то время, как установленный ЦБ курс составлял 4200 сумов за доллар, на черном рынке американскую валюту продавали по 7700 сумов, а на биржевом рынке - по 8-9 тыс. сумов.

Как отмечалось в указе Мирзиёева, чрезмерное административное регулирование в сфере валютного обращения создало малоэффективную систему льгот и преференций для отдельных отраслей и компаний и стало тормозящим фактором для привлечения инвестиций.

Согласно указу, с 5 сентября юридические и физические лица в Узбекистане смогут свободно покупать и продавать иностранную валюту по рыночному курсу.

Для граждан средства будут зачисляться на платежные карты для использования за границей. Деньги со счетов смогут снимать индивидуальные предприниматели-импортеры.