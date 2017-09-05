Авария в пригороде столицы: один человек погиб, трое пострадали

31-летний мужчина погиб минувшей ночью в аварии, которая произошла в столичном пригороде Келтуиторь. Пострадали в ДТП три человека, все они госпитализированы.

По данным полиции, 29-летний водитель не справился с управлением, и машину вынесло с трассы. В результате один пассажир скончался, еще двое и водитель получили травмы разной степени тяжести. Одного пострадавшего пришлось извлекать из автомобиля при помощи спасателей.



Ведется расследование, виновному водителю грозит тюремное заключение на срок более трех с половиной лет.



Еще одна авария произошла минувшим вечером на перекрестке улицы Пушкина и проспекта Штефана чел Маре. Там легковушка врезалась в столб. Ее водитель объяснил, что пытался избежать столкновения. Ему грозит штраф в полторы тысячи леев и шесть штрафных пунктов.