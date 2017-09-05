31-летний мужчина погиб минувшей ночью в аварии, которая произошла в столичном пригороде Келтуиторь. Пострадали в ДТП три человека, все они госпитализированы.
По данным полиции, 29-летний водитель не справился с управлением, и машину вынесло с трассы. В результате один пассажир скончался, еще двое и водитель получили травмы разной степени тяжести. Одного пострадавшего пришлось извлекать из автомобиля при помощи спасателей.
Ведется расследование, виновному водителю грозит тюремное заключение на срок более трех с половиной лет.
Еще одна авария произошла минувшим вечером на перекрестке улицы Пушкина и проспекта Штефана чел Маре. Там легковушка врезалась в столб. Ее водитель объяснил, что пытался избежать столкновения. Ему грозит штраф в полторы тысячи леев и шесть штрафных пунктов.
Комментарии
- Для Нацинспекции пробации закупили две партии бесполезного оборудования
- Ребенка, сбитого Дмитрием Константиновым, срочно доставили в Кишинев
- Партию молдавских яблок не пустили в Россию
- Смерть Андрея Брэгуцы: заведено уголовное дело в связи с пытками и жестоким обращением
- В столице задержали начальник подразделения Минюста
- Мусоровоз и две легковушки стали участниками ДТП в центре столицы
- В столице раскрыли банду торговцев героина
- Фалештский район: в результате взрыва и обрушения дома погиб ребенок
- На Буюканах угрожал стрельбой бездомный
- На юге среди арбузов нашли плантацию конопли
- Полицию Лейпцига раскритиковали за рекомендации по защите от насильников
- Президент России прокомментировал ситуацию в Мьянме
- Главы Китая и Индии договорились обеспечивать мир в приграничном районе
- Украина получила от Грузии запрос об экстрадиции Саакашвили
- Расследование: Баку платил взятки европейским политикам из "черных касс"
- Со дна озера в Канаде подняли нацистскую подлодку
- Предприниматель Илон Маск описал сценарий начала третьей мировой войны
- На Украине заявили о раскрытии убийства экс-депутата Госдумы РФ
- Мужчина принял христианство и признался в двойном убийстве 15-летней давности
- Апельсиновые корки восстановили лес в национальном парке Коста-Рики
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня вы будете душой компании. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Вероятно получение премии.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с автомобилем.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для деловых начинаний. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Пришло время пожинать плоды.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Вероятна новая романтическая связь.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW