Реформу правительства должны завершить до конца октября. До тех пор сотрудники всех министерств пройдут тест на профпригодность.



"На основании результатов теста каждого сотрудника будет решено, кому предложат место в новой структуре. Конечно, не всем. Тем, кто покажет худший результат, такой возможности не представят. Они будут сокращены со всеми причитающимися выплатами", - сказал глава Центра по внедрению реформ Юрий Чокан.



Под сокращение попадают 400 постов. Таким образом, из более двух тысяч сотрудников останутся лишь 1158.Число сотрудников Минэкономики уменьшится вдвое до 155. А в Министерстве финансов под сокращение попадут 240 человек, в Минюсте - 51. В Министерстве внутренних дел останется 93 сотрудника вместо 158. Во внешнеполитическом ведомстве уволят 43 человека.

В Минобороне под сокращение попадут 40 человек, а в Министерстве просвещения, культуры и исследований - 100. Вдвое сократится число сотрудников Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, их останется 105. А в Минсельхозе - 121 человек.

Зарплаты сотрудников, которые сохранят свои должности, повысятся, поскольку бюджет правительства останется прежним. По словам главы Центра по внедрению реформ Юрия Чокана, чиновники будут получать в среднем не менее десяти тысяч леев.