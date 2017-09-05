Классы в спальнях, библиотека в туалете: гимназию села Чигырлены перенесли в здание детсада

Ученики из села Чигырлены Яловенского района вынуждены заниматься в бывших спальнях местного детсада, обедать в коридоре, а за книгами ходить в библиотеку, которая расположена в туалете. Гимназию закрыли из-за аварийного состояния, а новую до сих пор не построили.

В одном здании размещаются 200 гимназистов и 80 воспитанников детсада. Гимназисты учатся в две смены. Вторая заканчивается поздним вечером. Под классы переоборудовали шесть бывших спален для малышей. А столовую для учеников оборудовали в коридоре.



"Здесь 30 квадратных метров, одновременно едят 40 учеников. Скамейками служат подоконники. Поставить два ряда стульев невозможно, иначе негде будет пройти", рассказал директор гимназии Пётр Цуркану.



Единственным местом, где получилось устроить библиотеку, оказался туалет.



Строить новую школу в Чигырленах начали в 2014 году. На это выделили 10 миллионов леев. Работы приостановили, когда закончились деньги. Успели только поднять стены. По расчетам, для завершения строительства нужно еще 17 миллионов.



Как рассказал мэра села, в этом году Яловенский райсовет выделил почти три миллиона леев на строительство крыши.



"Примерно через неделю начнем класть кровлю. Если сделаем это, спасем здание", - сообщил мэр Чигырлен Григорий Дуплавэ.



"Ищем финансовые источники. Провели переговоры в правительстве, с партнерами по развитию, с уездами-побратимами. Надеюсь, в будущем году получим хоть часть необходимых средств", - сказал глава Яловенского района Анатолий Димитриу.



Новая гимназия должна принять 320 учеников.