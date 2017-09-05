Ребенка, сбитого Дмитрием Константиновым, срочно доставили в Кишинев

7-летний мальчик, сбитый экс-главой НСГ, был доставлен в Кишинев в состоянии комы и сейчас его оперируют.

7-летнего ребенка, пострадавшего вчера в Комрате в результате наезда автомобиля, за рулем которого находился бывший глава Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов, сейчас оперируют в Институте матери и ребенка. Наезд был совершен, когда мальчик переходил улицу.

Источники из больницы отметили, что ребенок был в срочном порядке доставлен вчера из Комрата cлужбой Aviasan, будучи в состоянии комы.

Дмитрий Константинов сбил мальчика на одной из улиц Комрата, находясь на рулем собственного автомобиля марки Toyota. Экс-глава НСГ задержан на 72 часа.

Он подозревается в нарушение правил безопасности движения, повлекшее за собой серьезные травмы ребенка. Если его вина будет доказана, то Константинову грозит от 3 до 7 лет тюремного заключения, с лишением водительских прав на срок до 4 лет.