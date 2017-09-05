Названы самые дружелюбные страны мира

Эксперты портала Passport Index обнародовали рейтинг самых дружелюбных стран мира. Первое место в списке досталось африканской стране Коморы. В целом, в рейтинг были включены 103 страны мира.

Сообщается, что при составлении рейтинга эксперты учитывали, граждан скольких стран может пустить государство без визы, или же с оформлением визы по прибытию, а также с электронным разрешением на въезд.

Согласно данным портала, в Коморах действует облегченный порядок посещения фактически для граждан всех стран мира. Также в числе лидеров, разделивших первую позицию рейтинга с Коморами, оказались Кот-д’Ивуар, Гвинея-Бисау, Мадагаскар, Мальдивы, Мавритания, Федеративные Штаты Микронезии, Мозамбик, Самоа, Сейшелы, Восточный Тимор, Тоголезская Республика, Тувалу и Уганда, пишет korrespondent.net

Второе место в списке делят Кабо-Верде и Доминика, где действует облегченный режим въезда для граждан 197 стран. А на третьей позиции оказалось островное государство Палау.