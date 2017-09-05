Украинский пьяный адвокат стрелял в подростка

В столице мужчина, назвавшийся адвокатом, выстрелил в спину ребенку, сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, утверждают свиделетели.

"Чрезвычайное происшествие произошло поздно вечером 04.09.2017 на улице Мукачевской, 14: там Александр, он же назвался адвокатом (удостоверения не предоставил), сильно напившись, начал выполнять непонятные вещи. Сначала он упал у подъезда и лежа начал обвинять молодежь, которая в это время играла в нарды, в том, что они его обокрали. После этого, пошел домой, где взял пистолет (предварительно - травматический) и выстрелил одному из них в спину", - говорится в сообщении, пишет korrespondent.net