В Минске ветер перевернул остановку на людей. ФОТО

Шквалистый ветер опрокинул остановочный павильон в Минске – пострадали три человека. Инцидент произошел напротив ул. Брыля, 30, сообщили в Минском городском управлении МЧС.

По информации ведомства, в результате пострадали двое мужчин 20 и 56 лет, а также 19-летняя девушка. До прибытия спасателей они были извлечены из-под конструкции и переданы медикам.

Всего из-за непогоды было зафиксировано 25 случаев падений деревьев в Минске. Кроме того упавшими деревьями повреждены 17 автомобилей и кровли двух жилых домов, пишет korrespondent.net

Также из-за осложнения погодных условий в Минской области обесточен 21 населенный пункт.