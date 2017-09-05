Деньги предназначались для ремонта водопровода и канализации на улицах 31 августа, Тигина и Александра чел Бун. Как сообщил вице-мэр столицы Нистор Грозаву, срок получения кредита истек.

"Мы говорили с ними 31 августа и 1 сентября. Они заявили, что срок истек. Его продлевали несколько раз, не уверен, что Евроинвестбанк согласиться еще раз продлить срок", - сообщил и.о. мэра столицы Нистор Грозаву.

Столичные власти не подписали кредитный договор, так как муниципальные советники не утвердили право подписи вице-мэра Нистора Грозаву.

Заседание совета, на котором планировалось провести голосование по этому вопросу, не состоялось из-за отсутствия кворума. Ремонтные работы пока пришлось приостановить.