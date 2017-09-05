Английских болельщиков не пустили на матч сборной из-за ошибки в билетах

Около 5 тысяч болельщиков не попали на старт игры из-за необходимости повторно взять билет.

Ошибки, сделанные при печати билетов на матч сборных Англии и Словакии в рамках восьмого тура отборочного цикла ЧМ-2018 привели к тому, что несколько тысяч человек не смогли попасть на стадион Уэмбли к началу противостояния.

Многие жаловались на то, что вынуждены были трижды выстаивать в очереди, прежде чем забрать билеты в кассах. К этому добавилась медленная работа представителей службы безопасности при прохождении болельщиками турникетов, пишет korrespondent.net

По оценкам Daily Mail, из-за этих сложностей к началу матча не успели около 5 тысяч болельщиков. Всего эта игра собрала на трибунах Уэмбли 67 823 зрителя.