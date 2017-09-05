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В России река сменила русло и затопила город. ВИДЕО
// фото: astv.ru
12:13, 05 Sep 2017
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В Северо-Курильске Сахалинской области России ликвидируют последствия тайфуна Санву, в районе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает Интерфакс.

 
Река Кузьминка при прохождении тайфуна поменяла русло и вошла в город вдоль улиц с жилыми домами. Река затопила и снесла большое количество гаражей и автомобилей. Также поступали сообщения о подтоплении первых этажей 12 жилых домов.
 
В настоящее время вся тяжелая техника задействована в том, чтобы вернуть русла реки Кузьминка и еще одной реки Матросская в прежние русла, пишет korrespondent.net
 
Местные власти еще не до конца подсчитали ущерб, но уже сейчас он составляет несколько десятков миллионов рублей.



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