Возводить торговый центр начали пять дней назад. По словам местных жителей, стройку охраняют сотрудники частной фирмы.

Горожане отмечают, что строительство начали в праздничные дни, это и вызвало у них подозрения: „Работы начали втихаря, в праздник. Это доказательство, что либо не все в порядке с документами на строительство либо оно ведется незаконно. Разрешения на проведение работ истекло еще в мае”.



В претуре сектора Рышкановка заявили, что им неизвестно, кто выдал документы на строительство торгового центра. Они пообещали разобраться в ситуации и дать комментарии позже.



Строительные работы начались в ночь с 31 августа на 1 сентября.