"Следственные мероприятия продолжаются. Уголовное дело касается закупки браслетов для электронного мониторинга", - сказал сотрудник НЦБК Олег Крышмару.

Тендеры на закупку браслетов устраивали в 2015 и 2016 годах. Сразу после первого выяснилось, что оборудование бесполезно. Тем не менее, пробационная инспекция купила еще одну партию. Заплатили в общей сложности больше трех с половиной миллионов леев. Хотя реальная стоимость браслетов составляла 260 тысяч. Выяснилось, что Владимир Попа и - директор фирмы, выигравшей тендер, - давние друзья. Заместитель начальника инспекции говорит, что к закупкам отношения не имел.



О готовности оказать поддержку следствию заявили и в минюсте.

"Сожалеем, что такое еще случается, и надеемся, что подозрения НЦБК не подтвердятся. Если же это правда, то расследование необходимо для чистки системы", - рассказал представитель министерства юстиции Родион Гуштюк.



Владимир Попа стал исполняющим главы Национальной инспекции пробации в 2012 году. Ему и другим задержанным грозит до шести лет тюрьмы.