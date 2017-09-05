Полицию Лейпцига раскритиковали за рекомендации по защите от насильников

Мэр немецкого города Лейпциг Буркхард Юнг осудил полицию за то, что стражи порядка предложили женщинам "бегать по двое" для предотвращения изнасилования, сообщает издание Local.

Ранее в одном из парков города злоумышленник надругался над женщиной, которая вышла на пробежку, а также сильно избил ее. Полиция посоветовала женщинам бегать парами или хотя бы не в одиночестве, а также оглядываться назад, чтобы "быть уверенными, что на них никто не нападет".

Заявление поверглось критике в СМИ – газеты задались вопросом: "Почему полиция призывает женщин сократить свою личную свободу, а не заверяет их, что они будут в безопасности?".