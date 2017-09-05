Индийский пассажирский самолет съехал с рулежной дорожки в аэропорту. ВИДЕО

Самолет Boeing 737-800 индийской авиакомпании Air India, на борту которого находились 102 пассажира, съехал с рулежной дорожки в аэропорту города Коччи, пострадавших нет, сообщает телеканал NDTV.

Инцидент произошел после посадки воздушного судна, прилетевшего из Абу-Даби. Как сообщили телеканалу источники в аэропорту, во время рулежки самолет слишком рано начал поворачивать и съехал с полосы.

"Всех пассажиров эвакуировали при помощи трапа. Пострадавших нет", — заявил официальный представитель международного аэропорта Коччи.