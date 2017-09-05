Расходы жителей Молдовы превышают доходы: на что тратят деньги молдаване

Молдавские граждане тратят больше, чем зарабатывают, среднемесячный доход на одного человека в 2016 году составил чуть больше 2060 леев, а расходы оцениваются в 2116,8 лея.

Молдаване делят деньги между продовольственными и текущими расходами. Большая часть средств уходит на питание, содержание дома, одежду и обувь. Так, около 42,6% бюджета семьи уходит на еду, а на содержание жилья в расчете на одного человека в прошлом году потрачено в среднем около 17,8% доходов и около 10,5% - на одежду и обувь, передает Молдпрес.

Согласно статистике, население тратит больше денег на алкоголь и табак (1,5% расходов), чем на образование (0,7%) и развлечения (1,3% от общего числа). Расходы на медицинские услуги составили 6,4%, транспорт - 4,7%, коммуникации - 4,7%, оснащение жилья - 4,0%.

В прошлом году среднемесячные расходы на одного человека в городской местности составили 2544,7 лея в месяц, а в сельской местности - 1789,2 лея на человека.

Основным источником доходов является заработная плата (42,1%), затем - доходы от социальных пособий ( 22,1%, из которых 18,8% составляют пенсии) и доходы от индивидуальной сельскохозяйственной деятельности (8,3%). Трансферы из-за рубежа – основной источник доходов для 17,1% граждан РМ.

В сельской местности среднемесячные доходы населения составили 1771,3 лея на человека, а в городской местности - 2437,7 лея. Доходы выше среднего уровня - у домохозяйств, возглавляемых работниками неаграрной сферы, и у предпринимателей, соответственно, 25,8% и 52,2%. У пенсионеров, работников аграрного сектора и самозанятых в сельском хозяйстве – доходы ниже среднего уровня.