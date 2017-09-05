Пентагон из-за технических и финансовых проблем будет вынужден закупать российские ракетные двигатели РД-180 по крайней мере до середины следующего десятилетия, то есть дольше, чем первоначально предполагалось, сообщает The Wall Street Journal.
Как пишет издание, несмотря на требование конгресса США отказаться от двигателей РД-180 "по соображениям национальной безопасности", в реальности "все оказалось значительно дольше и сложнее". "Власти заявили, что United Launch Alliance — основной поставщик ракетных технологий для Пентагона, скорее всего, продолжит использовать ускорители Atlas V разработки 90-х годов с двигателями российского производства ориентировочно до 2024 или 2025 года, или даже до 2028 года", — утверждает WSJ.
Издание отмечает, что с помощью РД-180 на орбиту было доставлено большинство навигационных и военных спутников США. "И это при том, что цены на запуск ракет Falcon 9, произведенных компанией SpaceX, начинаются с менее чем 83 миллионов долларов для военных, что на 40% ниже традиционных цен на ракеты от United Launch", — пишет Wall Street Journal.
Газета также сообщает, что компания United Launch Alliance (ULA) — оператор запусков ракет Atlas V — планирует закупить более 30 двигателей РД-180, часть из которых уже поставлена, пишет РИА Новости.
Кроме того, издание отмечает со ссылкой на высокопоставленные источники в ракетно-космической отрасли США, что промышленность готовится к потенциальной нехватке двигателей. "Возможно (США. — Прим. ред.), приобретет больше российских двигателей", — приводит газета слова одного из них.
Хотя компания Boeing-Lockheed ожидает, что к 2019 году будет полностью протестирован новый двигатель, а новая американская ракета Vulcan будет сертифицирована для запусков по контрактам с Пентагоном к 2022 или 2023 годам, представитель United Launch заявила, что старты ракет Atlas V планируется продолжить как минимум до середины 2020-х годов, пока Vulcan не налетает положительную летную статистику и не продемонстрирует свою надежность.
"Это намного позже, чем рассчитывали многие законодатели", — указывает The Wall Street Journal.
В мае первый замминистра обороны США Боб Уорк заявил в конгрессе, что США выдерживают график по отказу от российских ракетных двигателей РД-180.
Ранее конгресс США предписал Пентагону отказаться от использования российских двигателей к 2019 году, ссылаясь на политические разногласия с Россией. Конгресс не исключает продления этого срока, если не удастся создать замену РД-180. Запрет также не касается уже закупленных двигателей.
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авторы DW