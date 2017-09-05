В Молдове более 7% сотрудников получают "серую" зарплату

Около 60 тысяч сотрудников или 7,4% от общего числа работников получили во втором квартале этого года зарплату "в конверте". Согласно данным, обнародованным Национальным бюро статистики, около 6,1% получают всю зарплату "в конверте" и 1,3% - лишь часть зарплаты.

Больше всего получающих «серую» зарплату работников - в сфере сельского хозяйства (40%), торговли (15,4%) и промышленности (9,2%). Незадекларированный труд составил 6,5%, что несколько ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (7,8%), передает Молдпрес.

Практика трудоустройства без оформления индивидуального трудового договора чаще встречается среди сотрудников-мужчин (8%), чем среди женщин 5%). Наибольшая доля сотрудников, работающих на основании устных договоренностей, - в сельском хозяйстве (38,4%) и торговле (16,1%).

Ранее впервые в Республике Молдова суд обязал экономического агента выплатить штраф в размере 50 тыс. леев за выплату зарплат «в конверте».

По оценкам Национальной конфедерации профсоюзов, из-за выплаты «серых» зарплат национальный публичный бюджет теряет 5,6 млрд леев ежегодно.