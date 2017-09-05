Кишинев и Тирасполь посетит спецпредставитель ОБСЕ

Специальный представитель Австрийского председательства в ОБСЕ Вольф Дитрих Хайм прибудет в среду в Молдову с трехдневным визитом.

Как сообщили Инфотаг в Миссии ОБСЕ в РМ, в Кишиневе дипломат встретится с министром иностранных дел и европейской интеграции Андреем Галбуром и вице-премьером по реинтеграции, политическим представителем РМ в переговорном процессе Георге Бэланом.



Он проведет встречи с аккредитованными послами РФ и Украины (посредники), а также Евросоюза и США (наблюдатели) в рамках скоординированных усилий международных партнеров формата "5+2", направленных на поддержку сторон в продвижении процесса вперед в соответствии с Заявлением Совета министров иностранных дел ОБСЕ, согласованным в Гамбурге в декабре 2016 г.



В ходе визита Вольф Дитрих Хайм посетит и Тирасполь, где встретится в том числе с политическим представителем Приднестровья на переговорах Виталием Игнатьевым.



В пятницу, 8 сентября, он проведет в Кишиневе брифинг по итогам визита.