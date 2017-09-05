Столичные полицейские обнаружили подпольное казино

На Ботанике обнаружили казино, которое с декабря прошлого года работает незаконно.

Администратор заведения - 32-летний мужчина - не смог предъявить проверяющим необходимые документы, которые разрешают деятельность. Следователи допросили 20 человек, которые признались, что играли в покер в этом казино.

При обысках правоохранители обнаружили шесть игорных столов, фишки, карты и аппаратуру, а также незаконно полученные от клиентов деньги. Ведётся следствие.