"Четыре человека пострадали: учительница и трое учеников… Погибших нет", — сообщили РИА Новости в дежурной службе Ивантеевки, добавив, что ученики пострадали из-за того, что прыгали из окон школы. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

Школьники и учителя покинули здание, их вывели на спортивную площадку учебного заведения. По данным правоохранителей, школьник принес в школу дымовые шашки и выстрелил из пневматического оружия.

В прокуратуре заявили, что пятнадцатилетний школьник ударил учительницу по голове кухонным топориком, а затем взорвал петарды и начал стрельбу. Оружие в школу он пронес под плащом.

Как пишут в соцсетях очевидцы инцидента, подросток бросил петарду и начал стрелять из пневматического оружия. При этом он кричал, что хочет умереть. Школьники в панике начали выпрыгивать из окон и одна девочка сломала ногу.