Бельгийский отель предложил одиноким гостям золотую рыбку в аренду

Путешествующим в одиночестве постояльцам бельгийского отеля предложили необычную услугу — всего за €3,5 за ночь они могут взять в аренду золотую рыбку, которая составит им компанию и станет молчаливой слушательницей историй.

О данной услуге в гостинице Hotel Charleroi Airport, расположенной на территории аэропорта Брюссель-Шарлеруа, рассказала в Twitter микроблогерша Мишель Кук из Новой Зеландии.

Позже руководство отеля подтвердило, что действительно предоставляет такую услугу с 2013 года. В администрации гостиницы назвали такое предложение «трюком» для роста популярности в социальных сетях, передает Моя планета.

Хотя многие пользователи интернета нашли возможность провести вечер в компании золотой рыбки забавной, другие обеспокоились ее состоянием и обвинили руководство гостиницы в жестоком обращении с животными. На это в отеле ответили, что хорошо заботятся о проживающих у них рыбках.

«У них есть большой аквариум с растениями и подачей кислорода. Когда мы понимаем, что им необходим отдых, мы помещаем их туда на несколько дней. Если бы мы не заботились о них, они бы уже давно умерли», — рассказали в отеле.